Появилось видео наезда автобуса на беременную россиянку

Mash Batash опубликовал видео наезда автобуса на беременную женщину в Уфе

Появилось видео наезда частного автобуса на беременную женщину в Уфе. Кадры в пятницу, 5 мая, публикует Telegram-канал Mash Batash.

О случившемся на проспекте Октября стало известно ранее 5 мая. Уточнялось, что россиянка переходила дорогу по пешеходному переходу на зеленый свет.

По данным местных СМИ, после случившегося пострадавшая попала в реанимацию в тяжелом состоянии. Mash Batash пишет, что из-за наезда пострадала левая нога женщины — ее переехало колесом.

Летом 2021 года в поселке Звездный Пермского края пьяный водитель без прав сбил 16-летнюю россиянку, которая была беременна двойней, и скрылся. От полученных травм она скончалась в больнице.