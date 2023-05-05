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16:47, 5 мая 2023Наука и техника

Доказана польза арбуза для здоровья сердца

Nutrition: употребление арбуза улучшило здоровье сердца и метаболизм

Фото: New Africa / Shutterstock / Fotodom

Ученые из Университета штата Луизиана доказали пользу употребления арбуза для здоровья сердца. Кроме того, продукт значительно улучшил общее качество питания, как у детей, так и у взрослых. Результаты рандомизированного двойного слепого плацебо-контролируемого перекрестного исследования опубликованы в журнале Nutrition.

В ходе работы были проанализированы данные 18 здоровых молодых мужчин и женщин, полученные из Национального обследования состояния здоровья и питания США (NHANES). На протяжении двух недель наблюдения специалисты рассматривали эффект от приема участниками арбузного сока. В частности, внимание было сосредоточено на влиянии L-цитруллина и L-аргинина на биодоступность оксида азота и вариабельность сердечного ритма.

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Авторы отмечают, что хотя размер выборки был небольшим и необходимы дополнительные испытания, их исследование показало, что регулярное потребление арбуза благотворно воздействует на здоровье сердечно-сосудистой системы и метаболизма. Ко всему прочему, арбуз богат антиоксидантами, витамином С и ликопином, которые снижают интенсивность окислительных процессов и могут быть полезными для профилактики сердечных заболеваний.

Также у людей, включивших в свое питание арбуз, повысилось общее качество рациона: они потребляли больше пищевых волокон, магния, калия, витамина С и витамина А, а также ликопина и других каротиноидов. Одновременно с этим у них снижалось употребление добавленных сахаров и общего количества насыщенных жирных кислот.

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Елена Апазиди
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