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18:29, 6 мая 2023Спорт

«Ахмат» разгромил аутсайдера РПЛ

«Ахмат» в гостях обыграл «Торпедо» со счетом 5:1 в матче 26-го тура РПЛ

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

«Ахмат» разгромил «Торпедо» в матче 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла на московском стадионе «Лужники» и завершилась победой гостей со счетом 5:1. В составе победителей забитыми мячами отметились Дарко Тодорович, Мохамед Конате, Владислав Камилов, Заим Диванович и Гамид Агаларов. Единственный матч «Торпедо» на счету Ильи Стефановича.

«Торпедо» остается аутсайдером чемпионата страны и располагается на последней, 16-м строке, имея в активе 13 очков. «Ахмат» с 43 очками занимает пятое место.

В следующем туре 13 мая «Торпедо» в гостях сыграет в столичном дерби с ЦСКА. Днем позже «Ахмат» встретится с «Динамо» в Москве.

Дарья Коршунова
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