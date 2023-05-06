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21:19, 6 мая 2023Россия

Пригожин рассказал об обстановке в Артемовске

Пригожин заявил, что российские силы в субботу продвинулись в Артемовске на 170 метров

Фото: Stringer / Reuters

Основатель частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин рассказал об обстановке в Артемовске (украинское название — Бахмут). Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, бойцы группы за субботу продвинулись в Артемовске на 170 метров и заняли 95,7 тысячи квадратных метров. «Под контролем противника остается 2,42 квадратных километра, максимальное продвижение составило 170 метров. Противник взорвал несколько зданий в центре так называемого гнезда, которое они удерживают», — сказал он. Пригожин уточнил, что речь идет о комплексе высокоэтажных зданий.

Бойцы ЧВК «Вагнер» задействованы на территории Артемовска до 10 мая, позже позиции будут переданы подразделениям чеченского спецназа «Ахмат», заявил ранее Пригожин. Покинуть город после практически семи месяцев проведения операции группировка решила 5 мая. Основатель ЧВК «Вагнер» объяснил, что у российских войск в Артемовске категорически не хватает боеприпасов, и потребовал от Минобороны России предоставить группировке больше снарядов.

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Марина Совина
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