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12:28, 6 мая 2023Россия

Медведев предрек утрату лидерства Германии в Европе

Зампред Совбеза Медведев предрек утрату лидерства Германии в Европе

Фото: Дмитрий Медведев / РИА Новости

Германия утратит политическое и экономическое лидерство в Европе, если продолжит следовать своему нынешнему курсу. Такой исход событий предрек заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в Telegram.

«Это будет означать полный крах тех политических имбецилов, которые говорили, что немцы легко проживут без России», — заявил политик, уточнив, что утрата позиций ФРГ произойдет «на радость другим еврограндам» — Франции и Британии.

Медведев отметил, что отказавшись от энергетического сотрудничества с Россией, правительство Германии не смогло найти драйвер эффективного развития своей страны. По словам политика, более 50 процентов немцев выступают за отставку кабинета действующего канцлера ФРГ Олафа Шольца.

Ранее Медведев заявлял, что, по его убеждению, в сегодняшних реалиях можно представить создание четвертого рейха на базе Германии. Он подчеркнул, что это будет грозить общеевропейской войной.

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Варвара Родикова
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