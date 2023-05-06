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01:04, 6 мая 2023Бывший СССР

Зеленский отчитался перед комиссией о связанных со вступлением в ЕС реформах

Зеленский обсудил с Венецианской комиссией реформы, от которых зависит членство в ЕС
СюжетВступление Украины в ЕС:
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Christine Olsson / Keystone Press Agency / Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский с делегацией Венецианской комиссии обсудил реформы, которые связаны со вступлением страны в Европейский союз. Об отчете политика говорится на сайте украинского лидера.

«Отдельно [Зеленский] выразил благодарность за важную помощь комиссии по внедрению евроинтеграционных реформ в рамках выполнения нашим государством рекомендаций Европейской комиссии, связанных с предоставлением Украине статуса страны — кандидата в члены ЕС», — сказано в сообщении.

Во время мероприятия также были обсуждены вопросы подготовки и имплементации законодательства, касающегося процедур отбора кандидатур на должность судьи Конституционного Суда Украины.

В феврале 2022 года, вскоре после начала российской специальной военной операции, президент Владимир Зеленский подписал заявку на вступление Украины в объединение. В июне того же года страны-члены Евросоюза на саммите одобрили предоставление статуса кандидата на членство в ЕС.

В апреле исполняющий обязанности помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Дерек Хоган заявил, что Вашингтон и Брюссель работают над тем, чтобы Украина соответствовала стандартам по вступлению в ЕС. По его словам, Штаты являются «главным сторонником» интеграции украинцев в европейское сообщество.

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Марина Совина
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