В Минобороны Украины сообщили об испытаниях Россией нового оружия

Замминистра обороны Украины Маляр: Россия производит и испытывает новое оружие

Россия производит и испытывает новое вооружение. Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в эфире украинского телеканала «Перший» («Первый»), запись эфира доступна в ее Telegram-канале.

Замглавы ведомства рассказала, что в настоящий момент Россия налаживает производство определенных видов вооружения и продолжает проводить испытания нового оружия.

«Увеличиваются возможности, они (россияне — прим. «Ленты.ру») что-то делают, уменьшаются — они что-то ставят на паузу», — отметила Маляр.

Она добавила, что украинские военные расценивают воздушные атаки российских сил как возможность проверить и развить средства противовоздушной обороны.

Ранее Маляр признала тяжелое положение украинских солдат в Артемовске (украинское название — Бахмут). По словам замминистра обороны, российские военные не оставляют попыток провести атаки на артемовском направлении.