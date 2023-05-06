В Минздраве рассказали о пострадавших при обрушении карусели в Оренбурге детях

Минздрав: после обрушения карусели госпитализированы 12 человек, в том числе шестеро детей

В результате обрушения карусели в Оренбурге пострадали 20 человек, из них 12 детей. Восемь человек после осмотра врачей отправлены на амбулаторное лечение. Об этом рассказала министр здравоохранения Оренбургской области Татьяна Савинова в Telegram-канале.

По данным главы Минздрава региона, 12 человек госпитализированы в больницы с повреждениями разной степени тяжести, в том числе шестеро детей. «На данный момент пациенты полностью обследованы, проведено КТ головного мозга и внутренних органов, необходимые рентген- и УЗИ-исследования», — добавила она.

При этом Савинова отметила, что два человека из числа пострадавших в настоящее время находятся в реанимации. Это женщина с множественными травмами, которая подключена к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ), и ребенок в возрасте 10 лет, уточнила министр.

Также, по ее информации, десять пациентов находятся в среднетяжелом состоянии, они получают лечение в травматологических отделениях.