Пресс-секретарь президента России Песков пообщался с Пугачевой на похоронах Юдашкина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пообщался с певицей Аллой Пугачевой на похоронах модельера и дизайнера Валентина Юдашкина. Об этом пишет «Московский комсомолец».

Сообщается, что Песков подошел к Пугачевой и поцеловал ее руку, после чего спросил, как певица поживает. «Как вы? Я очень рад вас видеть», — цитирует его издание.

Другие подробности их разговора не приводятся.

Церемония прощания с Юдашкиным состоялась 6 мая в Траурном зале Троекуровского кладбища. Помимо Пескова и Пугачевой, проститься с модельером также пришли телеведущий Леонид Якубович, юморист Владимир Винокур, певец Олег Газманов и многие другие.

О намерении Пугачевой посетить похороны Юдашкина стало известно 5 мая. Об этом сообщила журналистам певица Лайма Вайкуле. «Мне Алла позавчера сказала, что летит на похороны Валентина Юдашкина. Она говорила: "Валя приезжал ко мне совсем больной пару недель назад. Я сейчас что, не поеду к нему на похороны?"» — передала она слова Пугачевой.

Юдашкин скончался 2 мая. Причиной смерти 59-летнего модельера стал рак почки на последней стадии и метастазы в голове, которые у него обнаружили в 2016 году.