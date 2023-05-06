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02:44, 6 мая 2023Силовые структуры

СК оценит действия депутата Украины после драки с российским делегатом

СК даст правовую оценку действиям депутата Украины после драки с делегатом России в Анкаре

Фото: агентство «Москва»

Следственный комитет (СК) России даст правовую оценку действиям украинского депутата на Парламентской ассамблее Черноморского экономического сотрудничества (ПАЧЭС), где между ним и делегатом из России произошла драка. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

Как заявили в СК, ведомство установит все обстоятельства произошедшего и даст юридическую оценку противоправным действиям в отношении гражданина России.

Инцидент произошел в коридорах гостиницы в Анкаре. На записи видно, как украинский депутат Александр Мариковский держит развернутый флаг, в этот момент к нему быстрым шагом приблизился российский делегат Валерий Ставицкий и резко выдернул его из рук политика. В ответ парламентарий набросился с кулаками на Ставицкого, нанеся ему несколько ударов.

Посольство России в Анкаре подтвердило произошедшее. Пресс-атташе Ирина Касимова сообщила, что Ставицкий находится в больнице, где проходит необходимое обследование, ему оказана консульская помощь.

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Марина Совина
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