СК оценит действия депутата Украины после драки с российским делегатом
Следственный комитет (СК) России даст правовую оценку действиям украинского депутата на Парламентской ассамблее Черноморского экономического сотрудничества (ПАЧЭС), где между ним и делегатом из России произошла драка. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.
Как заявили в СК, ведомство установит все обстоятельства произошедшего и даст юридическую оценку противоправным действиям в отношении гражданина России.
Инцидент произошел в коридорах гостиницы в Анкаре. На записи видно, как украинский депутат Александр Мариковский держит развернутый флаг, в этот момент к нему быстрым шагом приблизился российский делегат Валерий Ставицкий и резко выдернул его из рук политика. В ответ парламентарий набросился с кулаками на Ставицкого, нанеся ему несколько ударов.
Посольство России в Анкаре подтвердило произошедшее. Пресс-атташе Ирина Касимова сообщила, что Ставицкий находится в больнице, где проходит необходимое обследование, ему оказана консульская помощь.