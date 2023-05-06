Япония последит за последствиями атаки дронов на Кремль

МИД Японии заявил, что последит за последствиями атаки дронов на Кремль

Япония внимательно следит за возможными последствиями удара украинских беспилотников по кремлевской резиденции президента России. Об этом в субботу, 6 мая, заявил находящийся с официальным визитом в Парагвае глава МИД Японии Ёсимаса Хаяси, пишет ТАСС.

По словам дипломата, Япония внимательно следит за произошедшим «с точки зрения возможного влияния инцидента на дальнейшее развитие событий» на Украине. В то же время Хаяси не дал комментариев касательно того, кто может быть организатором атаки дронов на Кремль. Он добавил только, что «Украина отрицает свою причастность к этой атаке».

Ранее эксперт Дин Бейкер из UNSW Canberra назвал беспилотники, которые могли атаковать Кремль. Он указал, что мог быть использован украинский дрон UJ-22 Airborne, так как он способен преодолевать большие расстояния.

4 мая официальный представитель Белого дома по нацбезопасности Джон Кирби назвал ложными заявления о том, что за атакой дронов на Кремль стоят США. Он также утверждал, что Вашингтон не поощряет и не позволяет Украине наносить удары за пределами своей территории.

Помимо этого, глава американской национальной разведки Эврил Хейнс заявил, что в настоящий момент Вашингтон не располагает данными, которые подтверждали или опровергали бы причастность Киева к атакам дронов на Кремль.

Беспилотники атаковали Кремль в ночь на 3 мая. Тогда два дрона были выведены из строя российскими военными. В Кремле произошедшее сочли «спланированной террористической акцией». В МИД России также пообещали принять ответные меры на действия Украины, которая может быть причастна к этому инциденту.