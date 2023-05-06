МЧС прокомментировало пожар на складах с порохом в российском регионе

МЧС сообщило, что при пожаре на складах с порохом в Свердловской области нет пострадавших

Главное управление МЧС России по Свердловской области в своем Telegram-канале прокомментировало ситуацию с пожаром на складах с порохом, который начался из-за лесного пожара. Отмечается, что в настоящее время нет данных о пострадавших.

«По предварительной информации, пострадавших нет», — сказано в сообщении.

В ведомстве добавили, что продолжают наращивать количество спасателей и спецтехники для того, чтобы предотвратить дальнейшее распространение огня.

Ранее стало известно, что в поселке Первомайский Свердловской области загорелись два склада с порохом. Помимо этого 18 соседних складов с порохом находятся под угрозой возгорания. В связи с инцидентом жителей поселка, в котором приживают около 400 человек, начали эвакуировать.