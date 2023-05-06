Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
22:06, 6 мая 2023Россия

МЧС прокомментировало пожар на складах с порохом в российском регионе

МЧС сообщило, что при пожаре на складах с порохом в Свердловской области нет пострадавших
СюжетЛесные пожары:

Фото: Pixabay

Главное управление МЧС России по Свердловской области в своем Telegram-канале прокомментировало ситуацию с пожаром на складах с порохом, который начался из-за лесного пожара. Отмечается, что в настоящее время нет данных о пострадавших.

«По предварительной информации, пострадавших нет», — сказано в сообщении.

В ведомстве добавили, что продолжают наращивать количество спасателей и спецтехники для того, чтобы предотвратить дальнейшее распространение огня.

Ранее стало известно, что в поселке Первомайский Свердловской области загорелись два склада с порохом. Помимо этого 18 соседних складов с порохом находятся под угрозой возгорания. В связи с инцидентом жителей поселка, в котором приживают около 400 человек, начали эвакуировать.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
МИД России возложил ответственность за подрыв автомобиля Прилепина на США
Кадыров попросил Путина дать поручение о передислокации «Ахмата» в Артемовск
Корона Карла III едва не упала с его головы во время коронации
В США назвали ошибкой Зеленского атаку на Кремль
МЧС прокомментировало пожар на складах с порохом в российском регионе
Госдолг США назвали угрозой мировой экономике
Назван простой способ избавиться от кошмаров
В российском поселке загорелись склады с порохом
Лев Лещенко признался в положительном отношении к современному рэпу
В Румынии прошел антиправительственный митинг
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.