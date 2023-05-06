Модельера Валентина Юдашкина похоронили на Троекуровском кладбище в Москве

Советского и российского художника-модельера и дизайнера Валентина Юдашкина похоронили в субботу, 6 мая, на Троекуровском кладбище в Москве. Об этом сообщает ТАСС.

Недалеко от могилы модельера похоронены народная артистка РСФСР Зинаида Кириенко и кинорежиссер, художественный руководитель тележурнала «Ералаш» Борис Грачевский.

Церемония прощания состоялась в траурном зале Троекуровского кладбища. Проститься с Юдашкиным пришли певицы Алла Пугачева и Надежда Бабкина, телеведущий Леонид Якубович, юморист Владимир Винокур, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков и многие другие.

О смерти Юдашкина стало известно 2 мая. Причиной смерти модельера стал рак почки на последней стадии и метастазы в голове, которые врачи обнаружили в 2016 году.

Валентин Юдашкин — советский и российский модельер. В 1991 году он стал первым российским дизайнером, представившим свою коллекцию на Неделе высокой моды в Париже. Модельер создавал костюмы для олимпийской сборной России. Также он участвовал в разработке образцов формы для российских военных.