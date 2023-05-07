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12:08, 7 мая 2023Россия

Пригожин сообщил о получении распоряжения о поставках боеприпасов ЧВК «Вагнер»

Пригожин заявил о получении боевого распоряжения о выдаче боеприпасов ЧВК «Вагнер»

Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

Частная военная компания (ЧВК) «Вагнер» получила распоряжение, в котором говорится о грядущей поставке боеприпасов. Об этом в воскресенье, 7 мая, сообщила пресс-служба главы ЧВК Евгения Пригожина в Telegram-канале.

«Сегодня ночью мы получили боевое распоряжение впервые за все это время, в котором, если убрать секретные данные, в сухом остатке следующее: нам обещают дать боеприпасы и вооружения столько, сколько нам требуется для продолжения дальнейших действий», — говорится в опубликованной аудиозаписи Пригожина.

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Кроме того, глава «Вагнера» добавил, что координацией взаимодействия ЧВК и Минобороны будет заниматься генерал армии России Сергей Суровикин.

Ранее Пригожин заявил, что позиции вагнеровцев будут задействованы на территории Артемовска до 10 мая, позже позиции будут переданы подразделениям чеченского спецназа «Ахмат». Он пояснил, что у ЧВК в Артемовске категорически не хватает боеприпасов, и потребовал от Минобороны России предоставить группировке больше снарядов.

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Никита Абрамов
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