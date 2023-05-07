В Ленобласти возле храма нашли два человеческих черепа

РЕН ТВ: священник нашел два человеческих черепа возле храма в Ленинградской области

Священник нашел два человеческих черепа в селе Колчаново Ленинградской области. Об этом сообщает РЕН ТВ.

«Черепа лежали у входа в разрушенный кладбищенский храм», — рассказал священник. Он обратился к правоохранителям. В настоящий момент подробностей о произошедшем пока нет.

В апреле 83-летний петербургский пенсионер в Ленинградской области обнаружил на огороде человеческий скелет. Он готовил почву к сезону и, копаясь в земле, наткнулся на скелетированные останки. Возбуждено уголовное дело по статье 105 («Убийство») УК РФ.

Ранее в городе Абердин, Великобритания, двое маленьких детей нашли полиэтиленовый пакет с человеческим черепом, когда играли в саду. «Дети играли с ним, так как подумали, что это декорация к Хеллоуину», — пояснила мать одного из детей.