На Украине заявили о принятии оперативных решений по обороне Артемовска

Глава Сухопутных войск ВСУ Сырский заявил о принятии оперативных решений по Артемовску

Командующий сухопутными войсками Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Сырский побывал в районах ведения действий и обсудил с командирами меры по обороне Артемовска (украинское название — Бахмут). Об этом сообщает агентство УНИАН.

В интервью с изданием Сырский рассказал, что обсудил с командирами также задачи максимального поражения российских позиций. «На месте были приняты необходимые оперативные решения», — передает украинское издание.

Он также охарактеризовал ситуацию на восточном фронте «как напряженную, но контролируемую».

7 мая стало известно, что штурмовые отряды за сутки заняли два квартала Артемовска в северо-западной и западной частях города. Ранее сообщалось, что бойцы частной военной компании «Вагнер» начали массированный штурм последнего мощного укрепрайона Вооруженных сил Украины в Артемовске.

Бои за Артемовск продолжаются уже более восьми месяцев — Вооруженные силы Украины держат оборону в городе с августа 2022 года. По словам главы Минобороны Сергея Шойгу, контроль над Артемовском позволит Вооруженным силам России наступать вглубь Украины. Министр назвал Артемовск важным узлом обороны украинских войск.