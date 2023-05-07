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14:36, 7 мая 2023Спорт

Глава МОК сделал заявление о возвращении россиян на международные турниры

Бах заявил, что МОК делает все возможное для возвращения россиян на международные турниры

Фото: Dylan Nolte / Unsplash

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах сделал новое заявление о возможном возвращении российских спортсменов на мировые турниры. Об этом сообщает «Синьхуа».

По его словам, организация делает все возможное, чтобы спортсмены из России и Белоруссии снова начали выступать на международной арене. «Мы тесно сотрудничаем с международными федерациями, которые несут ответственность за проведение соревнований, и мы очень надеемся, что эта миссия будет выполнена в ранее установленных условиях, чтобы спортсмены могли соревноваться в нейтральном статусе», — заявил Бах.

28 марта МОК рекомендовал допустить к соревнованиям в нейтральном статусе белорусов и россиян, не поддерживавших спецоперацию на Украине. При этом атлетов из России и Белоруссии, связанных с вооруженными силами или органами безопасности своих стран, рекомендуется отстранить от участия в стартах. Отмечалось, что команды из этих стран не могут рассматриваться в качестве участников соревнований.

В конце февраля 2022 года большинство спортивных организаций отстранили сборные России и Белоруссии по рекомендации МОК. Решение об участии представителей этих стран в Олимпиаде-2024 до сих пор не принято.

Алексей Гусев
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