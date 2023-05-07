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18:31, 7 мая 2023Спорт

ЦСКА обыграл «Оренбург» в матче РПЛ

ЦСКА со счетом 2:1 обыграл «Оренбург» в матче 26-го тура РПЛ

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Московский ЦСКА обыграл «Оренбург» в матче 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Москве и завершилась со счетом 2:1. На 8-й минуте ворота соперников поразил защитник армейцев Игорь Дивеев. На 87-й минуте Федор Чалов упрочил преимущество команды. В добавленное ко второму тайму время Степан Оганесян забил единственный мяч гостей.

Благодаря этой победе ЦСКА поднялся на второе место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 51 очко. «Оренбург» расположился на седьмой строчке с 39 баллами в активе.

В следующем туре красно-синие дома сыграют с «Торпедо» 13 мая. Оренбуржцы в этот же день на выезде встретятся с «Уралом».

Ксения Курашкина
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