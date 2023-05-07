В Ленинградской области ввели запрет на использование беспилотников

Губернатор Ленинградской области ввел запрет на использование беспилотников в регионе

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко ввел запрет на использование беспилотников в регионе. Об этом сообщает Комитет общественных коммуникаций Ленобласти в социальной сети «Вконтакте».

Ограничение не коснется органов государственной власти, органов местного самоуправления, их подведомственных организаций и других организаций, действующих по договорам с вышеупомянутыми.

Сообщается также, что решение принято в соответствии с указом президента России Владимира Путина от 19 октября 2022 года № 756, принятого в связи с введением военного положения на новых территориях Российской Федерации.

5 мая неопознанный беспилотник попытался атаковать пассажирский самолет в московском аэропорту Шереметьево, летевший из Самары в Москву. По словам одного из пассажиров рейса, коптер целился в борт лайнера.

19 октября 2022 года президент России Владимир Путин ввел в восьми регионах, в том числе в Белгородской области, средний уровень реагирования. Это предполагает, в частности, усиление охраны общественного порядка и повышенный уровень безопасности на энергетических объектах.