Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:36, 7 мая 2023Россия

При обстреле ВСУ приграничного российского региона поврежден дом

Гладков сообщил, что при обстреле ВСУ села Сподарюшино был поврежден частный дом

Фото: Telegram-канал «Настоящий Гладков»

При обстреле села Сподарюшино в Белгородской области войска Украины повредили частный дом. Об этом сообщил глава российского приграничного региона Вячеслав Гладков в своем Telegram.

Он отметил, что «самое главное — пострадавших нет». При этом при обстреле было «сильно повреждено одно частное домовладение». По словам Гладкова, там разбита стена, выбиты окна и посечена крыша.

Помимо этого, при обстреле ВСУ поврежден газопровод и линии электропередачи. Гладков заявил, что сейчас на месте происшествия проводится ремонт, уже устраняются последствия инцидента.

6 мая город Шебекино в Белгородской области, граничащей с Украиной, подвергся очередному обстрелу, во время которого пострадал человек. Тогда же глава российского региона указал на начало смс-оповещения о необходимости местным жителям укрыться в безопасном месте.

Ранее стало известно, что ВСУ обстреляли несколько сел в Белгородской области — Черемошное и Устинка. Гладков сообщил, что во время обстрела никто не пострадал.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
В Госдуме назвали цель организованных Украиной терактов
Власти сообщили о начале регулируемого сброса воды на Каховской ГЭС
«Оранжевый» уровень опасности продлили в Москве
ФСБ задержала с поличным вывозившего в Польшу госнаграды россиянина
При обстреле ВСУ приграничного российского региона поврежден дом
Юрист рассказал о незаконности денежных штрафов для работающих россиян
Вероятность нового военного конфликта с участием США оценили
Москвич зарубил мать-пенсионерку топором
Российские бомбардировщики уничтожили объекты ВСУ в Николаеве
Неизвестные проникли на территорию воинской части в Новороссийске
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.