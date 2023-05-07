При обстреле ВСУ приграничного российского региона поврежден дом

Гладков сообщил, что при обстреле ВСУ села Сподарюшино был поврежден частный дом

При обстреле села Сподарюшино в Белгородской области войска Украины повредили частный дом. Об этом сообщил глава российского приграничного региона Вячеслав Гладков в своем Telegram.

Он отметил, что «самое главное — пострадавших нет». При этом при обстреле было «сильно повреждено одно частное домовладение». По словам Гладкова, там разбита стена, выбиты окна и посечена крыша.

Помимо этого, при обстреле ВСУ поврежден газопровод и линии электропередачи. Гладков заявил, что сейчас на месте происшествия проводится ремонт, уже устраняются последствия инцидента.

6 мая город Шебекино в Белгородской области, граничащей с Украиной, подвергся очередному обстрелу, во время которого пострадал человек. Тогда же глава российского региона указал на начало смс-оповещения о необходимости местным жителям укрыться в безопасном месте.

Ранее стало известно, что ВСУ обстреляли несколько сел в Белгородской области — Черемошное и Устинка. Гладков сообщил, что во время обстрела никто не пострадал.