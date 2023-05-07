Российского полицейского заподозрили в получении взятки коньяком от коллеги

Shot: полицейского в Ставрополье заподозрили в получении взятки в виде бутылки коньяка

В Ставропольском крае заместителя руководителя по охране общественного порядка МВД по городу Невинномысску заподозрили в получении взятки в виде бутылки коньяка за 790 рублей и 10 тысяч рублей наличными. Подарки ему в личном кабинете передала замначальника отдела дознания, находящаяся в должности подполковника, для продвижения по службе, сообщает Telegram-канал Shot.

Оба подозреваемых отрицают факт дачи взятки. В отношении них проводится служебная проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье о получении взятки. Максимальный срок по ней составляет три года лишения свободы.

Ранее Следственный комитет сообщил о задержании в Ростовской области бывшего заместителя начальника полиции по охране общественного порядка УМВД России по Ростову-на-Дону по подозрению в создании преступного сообщества. По данным следователей, полицейские обложили данью предпринимателей, работавших в сфере местного потребительского рынка. Фигурантами дела стали более 20 человек.