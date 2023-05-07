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16:18, 7 мая 2023Спорт

Фитнес-тренер назвал способы избежать травм во время работы на даче

Фитнес-тренер Пахомов посоветовал сохранять правильную осанку во избежание травм на даче

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Фитнес-тренер Станислав Пахомов назвал способы избежать травм во время выполнения физической работы на даче. Об этом сообщает РИАМО.

По его словам, важно сохранять правильную осанку. «Резкие движения или резкие разгибания могут быть опасными, поэтому необходимо выполнять эти действия медленно и на выдохе», — добавил Пахомов.

Тренер также посоветовал равномерно распределять нагрузку между руками при переносе предметов и не забывать про отдых. «Выходные не повод ограничиваться только работой на даче, важно разнообразить физическую активность, чтобы избежать переутомления», — заявил Пахомов.

6 мая травматолог-ортопед Рашид Бельхамиди назвал самые опасные травмы от занятий в спортзале. Он выделил нестабильное смещение позвонков и компрессионный перелом позвонка.

Алексей Гусев
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