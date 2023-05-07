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16:04, 7 мая 2023Россия

Опубликована карта боевых действий на Украине

Минобороны России опубликовало карту боевых действий в зоне СВО на 7 мая
СюжетКарта боевых действий на Украине: свежие данные

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Минобороны России во время ежедневного брифинга показало карту боевых действий на Украине. Видео опубликовано в официальном Telegram-канале военного ведомства.

На карте отражены основные события, произошедшие в зоне проведения специальной военной операции (СВО) за последние сутки: передвижение сторон, места боестолкновений и зоны обстрелов.

Фото: Telegram-канал «Минобороны России»

За сутки на шести направлениях — купянском, краснолиманском, донецком, южнодонецком, запорожском и херсонском — российские войска ликвидировали до 595 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Кроме того, Вооруженным силам (ВС) России удалось пресечь действия пяти украинских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) в Харьковской и Запорожской областях, а также в Луганской народной республике (ЛНР).

По словам официального представителя Минобороны России генерал-лейтенанта Игоря Конашенкова, на донецком направлении штурмовые отряды продолжили вести наступательные действия и овладели двумя кварталами в северо-западной и западной частях города Артемовска (украинское название — Бахмут).

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Помимо того, на купянском направлении в районе населенного пункта Липцы Харьковской области уничтожен склад боеприпасов подразделения украинской террористической организации «Правый сектор» (запрещенная в России экстремистская организация).

Конашенков добавил, что за все время проведения СВО были уничтожены 418 самолетов, 230 вертолетов, 4027 беспилотных летательных аппаратов, 421 зенитный ракетный комплекс, 9014 танков и других боевых бронированных машин, 1096 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4754 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 10 037 единиц специальной военной автомобильной техники.

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Никита Абрамов
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