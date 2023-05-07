Почти два десятка килограммов наркотиков нашли в машине бизнесмена в Подмосковье

Почти 20 килограммов наркотиков нашли в машине бизнесмена на трассе возле Каширы

Почти два десятка килограммов наркотиков нашли в машине бизнесмена на трассе М4 «Дон» возле Каширы. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Сотрудники ДПС вместе с представителями наркоконтроля остановили УАЗ. За рулем находился 37-летний предприниматель, занимающийся торговлей продуктами.

Во время досмотра автомобиля внимание сотрудников привлек ящик для инструментов. При осмотре выяснилось, что в нем было спрятано около 20 килограмм наркотиков. Мужчину задержали, на данный момент возбуждено уголовное дело за сбыт наркотиков.

Ранее в Красноярске девятиклассница умерла, предположительно, отравившись наркотиками. Девочка скончалась во время празднования дня рождения.