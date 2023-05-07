Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
22:18, 7 мая 2023Россия

Кадыров порассуждал о ситуации с «Вагнером» в Артемовске

Глава Чечни Рамзан Кадыров порассуждал о ситуации с ЧВК «Вагнер» в Артемовске
Рамзан Кадыров

Рамзан Кадыров. Фото: Александр Астафьев / РИА Новости

Глава Чечни Рамзан Кадыров порассуждал о ситуации с частной военной компанией (ЧВК) «Вагнер» в Артемовске (украинское название — Бахмут). Об этом он написал в своем Telegram.

«Вокруг частной военной компании столько шума подняли, а нужно было всего лишь закончить начатое, без лишних разговоров на весь интернет и весь мир. Добить, дожать имеющимися силами и средствами, изменив тактику под реальность», — отметил Кадыров. По его словам, именно так поступали «другие подразделения в условиях нехватки и дефицита», когда освобождали в прошлом году «такие же сложные города, как Артемовск».

«Недосказанность в кое-каких моментах с командованием ЧВК осталась, но с этим мы разберемся. Не в чатах или телеграм-каналах, на виду у всех и на расстоянии друг от друга, а вживую, лицом к лицу», — заключил Кадыров.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Прилепин рассказал о своем состоянии после взрыва
Сербский министр образования решил уволиться после стрельбы в школе Белграда
Кадыров порассуждал о ситуации с «Вагнером» в Артемовске
«Спартак» подаст протест на судейство в матче с «Зенитом»
Три человека погибли при пожарах в российском регионе за один день
Генпрокурор Белоруссии назвал число желающих вернуться в страну оппозиционеров
Эрдоган провел массовый митинг в преддверии президентских выборов в Турции
Кристина Асмус сообщила о вынужденной экономии на еде
Названы типы используемых российскими летчиками в зоне СВО ракет
Еще в одном российском регионе ввели режим ЧС
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.