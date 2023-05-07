Кадыров порассуждал о ситуации с «Вагнером» в Артемовске

Глава Чечни Рамзан Кадыров порассуждал о ситуации с ЧВК «Вагнер» в Артемовске

Глава Чечни Рамзан Кадыров порассуждал о ситуации с частной военной компанией (ЧВК) «Вагнер» в Артемовске (украинское название — Бахмут). Об этом он написал в своем Telegram.

«Вокруг частной военной компании столько шума подняли, а нужно было всего лишь закончить начатое, без лишних разговоров на весь интернет и весь мир. Добить, дожать имеющимися силами и средствами, изменив тактику под реальность», — отметил Кадыров. По его словам, именно так поступали «другие подразделения в условиях нехватки и дефицита», когда освобождали в прошлом году «такие же сложные города, как Артемовск».

«Недосказанность в кое-каких моментах с командованием ЧВК осталась, но с этим мы разберемся. Не в чатах или телеграм-каналах, на виду у всех и на расстоянии друг от друга, а вживую, лицом к лицу», — заключил Кадыров.