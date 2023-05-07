В российском регионе из-за пожаров начали эвакуацию из семи населенных пунктов

В Тюменской области из-за пожаров начали эвакуацию сразу из семи населенных пунктов

В Тюменской области из-за природных пожаров начали эвакуацию сразу из семи населенных пунктов. Об этом сообщила глава Тюменского района Светлана Иванова в Telegram.

«Идет эвакуация жителей. На Ирбитском тракте — деревни Речкина, Коняшина, Насекина, село Кулига. На Ялуторовском — поселок Богандинский, 10-й военный городок. Деревня Чаплык — эвакуация со стороны Червишевского муниципального образования», — пояснила она.

По ее словам, для эвакуированных граждан российского региона развернули пункты временного размещения в школах поселков Молодежный, Богандинский, Боровский, а также сел Ембаево, Чикчи, Мальково, Каменка и Червишево.

Ранее в Тюменской области ввели режим чрезвычайной ситуации из-за сильных лесных пожаров. По словам губернатора региона Александра Моора, на территории региона в последние дни складывается напряженная обстановка в связи с пожарами, ежедневно специалисты фиксируют новые очаги возгораний.