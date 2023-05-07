Чемпион мира по боксу Альварес вызвал на реванш Бивола

Чемпион мира по боксу Сауль Альварес вызвал на реванш Дмитрия Бивола

Абсолютный чемпион мира по боксу Сауль Альварес бросил вызов россиянину Дмитрию Биволу. Об этом сообщает «Чемпионат».

Мексиканец высказался после победы над британцем Джоном Райдером в бою, который прошел 7 мая. «Все знают, что мы хотим реванш с Дмитрием Биволом. Те же правила, те же условия, все то же самое. Я хочу, чтобы это было именно так», — заявил Альварес.

7 мая прошлого года Бивол оказался сильнее Альвареса в поединке за пояс чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации в полутяжелом весе. Для россиянина эта победа стала 20-й в карьере.

Бивол еще ни разу не проигрывал на профессиональном ринге, у него 21 победа. У Альвареса 59 побед, два поражения и две ничьи.