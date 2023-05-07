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13:30, 7 мая 2023Спорт

Чемпион мира по боксу Альварес вызвал на реванш Бивола

Чемпион мира по боксу Сауль Альварес вызвал на реванш Дмитрия Бивола

Фото: Henry Romero / Reuters

Абсолютный чемпион мира по боксу Сауль Альварес бросил вызов россиянину Дмитрию Биволу. Об этом сообщает «Чемпионат».

Мексиканец высказался после победы над британцем Джоном Райдером в бою, который прошел 7 мая. «Все знают, что мы хотим реванш с Дмитрием Биволом. Те же правила, те же условия, все то же самое. Я хочу, чтобы это было именно так», — заявил Альварес.

7 мая прошлого года Бивол оказался сильнее Альвареса в поединке за пояс чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации в полутяжелом весе. Для россиянина эта победа стала 20-й в карьере.

Бивол еще ни разу не проигрывал на профессиональном ринге, у него 21 победа. У Альвареса 59 побед, два поражения и две ничьи.

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Алексей Гусев
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