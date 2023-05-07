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23:25, 7 мая 2023Спорт

Семак повторил рекорд по победам в РПЛ после пятого подряд чемпионства «Зенита»

«Зенит» выиграл чемпионат России, тренер Семак повторил рекорд Романцева по победам
Сергей Семак

Сергей Семак. Фото: Сергей Пивоваров / РИА Новости

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак повторил рекорд по победам в Российской премьер-лиге (РПЛ) благодаря чемпионству сине-бело-голубых в сезоне-2022/2023. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Семак — второй специалист, которому удалось одержать победу в чемпионате России в качестве тренера пять раз подряд. Ранее подобный результат показал Олег Романцев, выигрывая турнир вместе со «Спартаком» с 1997-го по 2001 год. Всего в его активе восемь побед в чемпионате, на счету Семака — пять.

Ранее 7 мая «Зенит» обыграл «Спартак» со счетом 3:2 и досрочно обеспечил себе титул в сезоне-2022/2023. Петербуржцы занимают первое место в турнирной таблице, набрав 64 очка. От ближайших преследователей — ЦСКА — их отделяют 13 баллов.

«Зенит» выигрывает чемпионат России начиная с 2019 года. Все это время команду возглавляет Сергей Семак.

Андрей Стрельцов
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