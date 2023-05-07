Рогов призвал гендиректора МАГАТЭ прекратить «ритуальные танцы» вокруг Запорожской АЭС

Глава запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов призвал гендиректора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси прекратить «ритуальные танцы» вокруг Запорожской атомной электростанции (АЭС), пишет РИА Новости.

По его мнению, «ритуальные танцы» МАГАТЭ вокруг АЭС давно пора прекратить. «Гросси постоянно заявляет об обеспокоенности чем-либо, но не говорит главного — единственная опасность для Запорожской АЭС исходит от режима [президента Украины Владимира] Зеленского и боевиков, занимающихся ядерным терроризмом», — заявил Рогов.