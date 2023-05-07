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12:57, 7 мая 2023Экономика

«Газпром» рассказал об объемах транзита через Украину

«Газпром» сообщил о транзите 39,3 миллиона кубометров газа через ГИС «Суджа»

Фото: hodim / Shutterstock / Fotodom

По состоянию на 7 мая «Газпром» подает через Украину в подтвержденном страной объеме 39,3 миллиона кубометров газа через газоизмерительную станцию (ГИС) «Суджа». Об объемах транзита журналистам рассказал официальный представитель компании, передает агентство ТАСС.

Кроме того, источник уточнил, что заявка на ГИС «Сохрановка» была отклонена. Днем ранее, 6 мая, объем прокачки находился на уровне в 39,5 миллиона кубических метров.

Ранее «Оператор ГТС Украины» (ОГТСУ) на своем сайте опубликовал информацию о том, что 7 мая объем транзита газа через территорию Украины может составить порядка 39,3 миллиона кубометров.

Транзитная ветка через Украину остается единственным маршрутом поставок российского газа в страны Западной и Центральной Европы. Прокачка по "Северному потоку" полностью остановлена. Поставки газа по "Турецкому потоку" и "Голубому потоку" предназначены для Турции и стран Южной и Юго-Восточной Европы.

Транзитная ветка через Украину — единственный путь, через который российский газ поступает в страны Центральной и Западной Европы. После диверсий поставки по «Северному потоку» были прекращены. Для стран Южной Европы и Турции предусмотрены поставки газа через «Голубой поток» и «Турецкий поток».

Ранее 7 мая генеральный директор итальянской энергетической компании Eni Клаудио Дескальци заявил, что для полного отказа от российского газа Италии потребуется два года. Он добавил, что на данный момент заменить удалось 30 миллиардов кубометров из 40 миллиардов.

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Полина Кислицына
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