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16:34, 7 мая 2023Россия

Россиянина госпитализировали после взрыва СВУ у него в руках

Mash: СВУ взорвалось в руках жителя Подмосковья, его госпитализировали

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Самодельное взрывное устройство (СВУ) взорвалось в руках жителя Подмосковья. Россиянина госпитализировали, пишет Telegram-канал Mash.

Инцидент произошел накануне в лесу деревни Взгляднево Сергиево-Посадского района. СВУ взорвалось в руках у 42-летнего местного жителя. В результате ЧП у мужчины оторвало кисть и обнаружена контузия правого глаза. Кроме того, медики зафиксировали осколочное ранение грудной клетки.

Информации, откуда у мужчины СВУ, на данный момент нет.

Ранее в Тверской области саперы обезвредили шесть СВУ, которые обнаружили на трех опорах ЛЭП. Пакеты со взрывателем и неизвестным веществом были найдены возле деревень Микшино и Залазино.

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Никита Абрамов
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