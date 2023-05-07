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09:28, 7 мая 2023Спорт

Стерлинг защитил титул чемпиона UFC в легчайшем весе

Алджамейн Стерлинг победил Генри Сехудо и защитил титул чемпиона UFC в легчайшем весе

Фото: Ed Mulholland / Reuters

Американский боец смешанного стиля (ММА) Алджамейн Стерлинг одержал победу над соотечественником Генри Сехудо и защитил титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Поединок прошел в ночь на воскресенье, 7 мая, и продлился все пять раундов. Победа Стерлингу досталась раздельным решением судей.

Стерлинг защитил чемпионский пояс UFC в третий раз. В последнем бою в октябре прошлого года он одержал победу над соотечественником Ти Джеем Диллашоу техническим нокаутом. На счету спортсмена 26 поединков по правилам смешанных единоборств, 23 из которых он выиграл.

Сехудо провел 19 поединков в ММА. Он одержал 16 побед и потерпел три поражения.

Алексей Гусев
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