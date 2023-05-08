Молодо выглядящая 45-летняя женщина раскрыла секреты своей красоты

45-летняя блогерша Николь Смит рассказала, что подтягивает кожу с помощью ботокса

Молодо выглядящая блогерша Николь Смит раскрыла секреты своей красоты. Соответствующая публикация появилась в ее TikTok-аккаунте, который насчитывает более 69,9 тысячи подписчиков.

На размещенных кадрах 45-летняя инфлюэнсерша с никнеймом lipsandlattes предстала без видимых мимических морщин. Она рассказала, что расслабить мышцы в верхней части лица и сделать взгляд более открытым ей помогают инъекции ботокса.

Помимо этого женщина добавила, что регулярно подтягивает кожу с помощью аппаратной косметологии. По ее словам, специальное оборудование, выделяющее тепло, глубоко проникает в эпидермис, чтобы стимулировать выработку коллагена и сделать лицо более упругим.

В заключение Смит посоветовала опробовать процедуру микронидлига, которая заключается в нанесении множественных уколов тонкими иглами в верхние слои эпидермиса и позволяет улучшить состояние кожи. «Это придает мне молодость и сияние», — пояснила она.

В апреле косметолог, визажист и блогерша Кэт Джеймс с моложавой внешностью также раскрыла секрет красоты. По словам эксперта, сохранять привлекательность ей помогают регулярное отшелушивание кожи и использование солнцезащитного крема.