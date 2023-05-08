Следователи проверят информацию о растлении ребенка на борту самолета

СКР проверяет информацию о растлении восьмилетнего мальчика на борту самолета

Следователи проверяют информацию о растлении восьмилетнего мальчика на борту самолета. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Главного следственного управления Следственного комитета (ГСУ СК) по Московской области.

По информации представителей Следственного комитета, в настоящее время следователем осуществляются мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. «Проводятся опросы, устанавливается местонахождение мужчины. По результатам проверочных мероприятий будет принято процессуальное решение», — говорится в сообщении.

Ранее ряд Telegram-каналов распространил информацию о том, что во время полета из Дубая в Москву к подростку применил противоправные действия летевший рядом сосед. Между тем, по данным источника РИА Новости, несовершеннолетний обратился в полицию и рассказал, что сосед предложил пройти в туалет и обменяться телефонами, что испугало подростка.

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