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15:15, 8 мая 2023Интернет и СМИ

Известная российская ведущая рассказала о проблеме после сильного похудения

Ведущая Чехова пожаловалась, что после похудения ей сложно подобрать одежду в магазинах

Фото: Евгения Новоженина / РИА Новости

Известная российская телеведущая Анфиса Чехова рассказала, что после сильного похудения ей стало сложно подбирать одежду в магазинах. О проблеме она высказалась в своем аккаунте в Instagram (запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

По словам Чеховой, когда в прошлом она приезжала с подругой на шопинг в Милан, при походах в магазины продавцы сразу же заявляли, что нарядов ее размера нет. Телеведущая отметила, что тогда весила порядка 80 килограммов.

«А сейчас, наоборот, проблема, что многое велико, а меньше размеров уже нет», — пожаловалась телезвезда и добавила, что из-за этого наряды на ней не садятся так, как нужно.

Анфиса Чехова похудела примерно на 30 килограммов. Она утверждала, что добилась таких изменений благодаря отказу от сахара, в том числе в составе продуктов. Ведущая также призывала поклонников не принимать таблетки для похудения и подчеркивала, что такие препараты ухудшили ее здоровье.

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Маргарита Щигарева
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