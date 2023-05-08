В Турции спрогнозировали результат Эрдогана на президентских выборах

Чавушоглу предрек Эрдогану около 52 процентов голосов в первом туре президентских выборов

Глава Министерства иностранных дел (МИД) Турции Мевлют Чавушоглу спрогнозировал результат действующего главы государства Реджепа Таийпа Эрдогана на президентских выборах, которые пройдут 14 мая. Как сообщает Hurriyet, он предрек Эрдогану победу в первом туре.

«Все закончится в первом туре. Ожидаю, что будет около 52-53 процентов [голосов]», — цитирует издание Чавушоглу. Министр также счел, что правящая Партия справедливости и развития получит более 300 из 600 мест в парламенте.

7 мая сообщалось, что Эрдоган в преддверии президентских выборов провел в Стамбуле митинг, в котором поучаствовали порядка 1,7 миллиона человек. В ходе выступления турецкий лидер раскрыл планы; в частности, пообещал гражданам прокладку транспортного коридора под проливом Босфор в рамках «Большого тоннельного проекта Стамбула».

Перед этим Эрдоган выразил уверенность в победе на предстоящих выборах. «Мы идем к победе 14 мая, об этом говорят нам данные с площадей», — сказал глава страны. Политик добавил, что по социологическим опросам он также лидирует.