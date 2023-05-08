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19:20, 8 мая 2023Экономика

ЕС решил ввести ограничения для судов за попытки обойти санкции против России

Bloomberg: ЕС запретит доступ в порты судам, которые пытались обойти санкции против РФ

Фото: Umit Bektas / Reuters

Евросоюз запретит доступ в свои порты судам, которые пытались обойти нефтяные санкции против России. О решении ЕС ввести ограничения сообщает Bloomberg.

По данным агентства, согласно документам ЕС эта мера станет частью 11 пакета антироссийских санкций. Больше внимания уделяется более эффективному соблюдению ограничений предельных цен на российские нефтепродукты.

Еврокомиссия ссылается на «резкое увеличение практики обхода санкций и связанных с этим экологических рисков». «Судам, которые подозреваются или уличены в нарушении санкций путем осуществления перевалки нефти, должен быть запрещен вход в европейские порты и шлюзы», — говорится в документе.

Ранее стало известно, что ЕС составил проект нового пакета санкций против России. Глава пресс-службы ЕК Мамер сообщил, что проект был передан странам-членам для согласования.

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Семен Александров
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