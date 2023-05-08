ЕС решил ввести ограничения для судов за попытки обойти санкции против России

Bloomberg: ЕС запретит доступ в порты судам, которые пытались обойти санкции против РФ

Евросоюз запретит доступ в свои порты судам, которые пытались обойти нефтяные санкции против России. О решении ЕС ввести ограничения сообщает Bloomberg.

По данным агентства, согласно документам ЕС эта мера станет частью 11 пакета антироссийских санкций. Больше внимания уделяется более эффективному соблюдению ограничений предельных цен на российские нефтепродукты.

Еврокомиссия ссылается на «резкое увеличение практики обхода санкций и связанных с этим экологических рисков». «Судам, которые подозреваются или уличены в нарушении санкций путем осуществления перевалки нефти, должен быть запрещен вход в европейские порты и шлюзы», — говорится в документе.

Ранее стало известно, что ЕС составил проект нового пакета санкций против России. Глава пресс-службы ЕК Мамер сообщил, что проект был передан странам-членам для согласования.