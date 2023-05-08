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11:57, 8 мая 2023Ценности

Парикмахер перечислил россиянам модные стрижки на лето

Стилист Иван Иванов назвал вольфкат, ретро-каскад и боб модными стрижками на лето

Фото: Jan Woitas / dpa / Globallookpress.com

Стилист и основатель салона Sdushoi Иван Иванов перечислил россиянам модные стрижки на лето. Соответствующий комментарий приводит «Газета.ru».

В первую очередь эксперт назвал вольфкат с короткими слоями в верхней части головы и более длинными в нижней трендовой прической в текущем сезоне. «Такой вариант подойдет для длинных или средних волос и поможет тем, кто хочет визуально добавить объема волосам. Девушкам с кудрявыми и волнистыми волосами стрижка поможет подчеркнуть текстуру волос и создать "упорядоченный беспорядок" без дополнительных укладок», — пояснил он.

Помимо этого, скорректировать овал лица за счет формы, которая придается волосам, по словам Иванова, помогут слоистые стрижки. «Кудрявые волосы выглядят более аккуратными, а тонким волосам слои придают объем. Подобрать многослойную стрижку получится под любой тип лица и длину волос — от ретро-каскада до французского боба — однозначный тренд на этот сезон», — заявил парикмахер.

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Кроме того, эксперт отметил, что классическое каре с лесенкой у лица добавляет прическе объем в затылочной зоне. Также, по его словам, текстурные длинные стрижки: лесенка, лисий хвост, градуировка — будут выглядеть органично с любым стилем.

В заключение стилист посоветовал опробовать прическу с маллет с короткими прядями посередине головы и длинными сзади. «В тренде мягкие варианты этой формы в сочетании с легкой челкой», — добавил он.

В апреле сооснователь магазина товаров для волос Hail Your Hair Гэри Дуглас назвал омолаживающие женские стрижки. Эксперт отметил, что с возрастом структура женских волос меняется. Так, они могут стать более истонченными и вьющимися, поскольку кожа начинает вырабатывать меньше себума. По этой причине он посоветовал присмотреться к такой прическе как боб, который добавляет прядям объем и улучшает внешний вид.

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Екатерина Ештокина
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