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06:27, 8 мая 2023Бывший СССР

В ЛНР сообщили об ударе ВСУ по поселку из РСЗО HIMARS

Представительство ЛНР в СЦКК сообщило об ударе ВСУ по поселку Молодежное из РСЗО HIMARS

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Представительство Луганской народной республики (ЛНР) в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в своем Telegram-канале сообщило, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли ракетный удар по поселку.

Уточняется, что удар был нанесен по населенному пункту Молодежное из западной реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. Украинские военные выпустили одну ракету. Данных о пострадавших и повреждениях не приводится.

Ранее стало известно, что фронтовой истребитель-бомбардировщик Су-34 Воздушно-космических сил (ВКС) России нанес удар управляемыми бомбами по иностранным наемникам ВСУ в районе села Ивановка Харьковской области. В ходе вылета использовались свободнопадающие бомбы, оснащенные универсальным модулем планирования и коррекции.

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Марина Совина
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