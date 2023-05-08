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05:01, 8 мая 2023Мир

Экс-глава МИД Австрии назвала Байдена «подростком с кучей морщин»

Экс-глава МИД Австрии Кнайсль назвала президента США Байдена «подростком с кучей морщин»
Карин Кнайсль

Карин Кнайсль. Фото: Bernd von Jutrczenka / dpa / Global Look Press

Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль назвала президента США Джо Байдена «подростком с кучей морщин». Об этом она написала в Twitter.

Кнайсль отреагировала на фотографию, опубликованную одним из пользователей, на которой Байден вытирает глаза салфеткой. Рядом стоит глава Госдепа США Энтони Блинкен. В подписи к изображению цитируется заявление американского ведомства о том, что «возвращение Сирии в Лигу арабских государств было преждевременным».

«Подростки с кучей морщин», — заявила Кнайсль, добавив, что «взрослые ведут себя по-другому». «Но спасибо за улыбку», — заключила она, добавив к своему комментарию смеющийся эмодзи.

Ранее Карин Кнайсль заявила, что главная цель санкций против России не была достигнута.

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Марина Совина
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