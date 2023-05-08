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06:13, 8 мая 2023Спорт

Махачев оценил дебют российского бойца в UFC

Ислам Махачев назвал отличным дебют Икрама Алискерова в UFC
Ислам Махачев

Ислам Махачев. Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Ислам Махачев оценил дебют в промоушене россиянина Икрама Алискерова. Махачев высказался в Twitter.

«Поздравляю брата Икрама! Отличный дебют в UFC. Еще один представитель боевого самбо здесь», — написал Махачев.

Ранее 7 мая Алискеров победил американца Фила Хоуса на турнире UFC 288. Россиянин нокаутировал соперника в первом раунде. Это бой стал для него дебютным в рамках промоушена.

12 сентября 2022 года Алискеров подписал контракт с UFC после победы в отборочном шоу Dana White’s Contender Series. В поединке, который прошел в Лас-Вегасе, он оказался сильнее бразильца Марио де Соуза.

Всего Алискеров одержал 14 побед. Единственное поражение в карьере он потерпел в поединке с Хамзатом Чимаевым в апреле 2019 года.

Ксения Курашкина
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