Доцент московского вуза отправил два миллиона рублей мошеннику

Доцент МЭИ отправил 2 млн рублей мошеннику, который представился замглавы Минобрнауки

61-летний доцент Московского энергетического института (МЭИ) стал жертвой мошенника, который представился замглавы Минобрнауки и отправил ему два миллиона рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным издания, во время лекции к преподавателю в аудиторию зашел коллега и сказал, что ему позвонит заместитель министра. После окончания занятий мужчина ответил на звонок неизвестного, который представился чиновником и передал, что сейчас с ним свяжутся сотрудники ФСБ, призвав соблюдать их требования.

«Сотрудники спецслужб» посоветовали преподавателю спрятать все накопления от «лиц, финансирующих терроризм, на безопасный счет». Он снял все свои накопления (2,1 миллиона рублей) и перевел на карту коллеги, предупредившего о звонке. После транзакции карта заблокировалась.

Правоохранительные органы ищут мошенников. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере», максимальное наказание за данное преступление составляет десять лет лишения свободы.

Ранее телефонные мошенники обманом похитили у двух профессоров российских вузов 8,5 миллиона рублей. Аферисты представились сотрудниками Центробанка и заявили, что у них крадут средства на банковских счетах.