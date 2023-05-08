Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
15:41, 8 мая 2023Силовые структуры

Доцент московского вуза отправил два миллиона рублей мошеннику

Доцент МЭИ отправил 2 млн рублей мошеннику, который представился замглавы Минобрнауки

Фото: Finn Winkler / dpa / Globallookpress.com

61-летний доцент Московского энергетического института (МЭИ) стал жертвой мошенника, который представился замглавы Минобрнауки и отправил ему два миллиона рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным издания, во время лекции к преподавателю в аудиторию зашел коллега и сказал, что ему позвонит заместитель министра. После окончания занятий мужчина ответил на звонок неизвестного, который представился чиновником и передал, что сейчас с ним свяжутся сотрудники ФСБ, призвав соблюдать их требования.

«Сотрудники спецслужб» посоветовали преподавателю спрятать все накопления от «лиц, финансирующих терроризм, на безопасный счет». Он снял все свои накопления (2,1 миллиона рублей) и перевел на карту коллеги, предупредившего о звонке. После транзакции карта заблокировалась.

Правоохранительные органы ищут мошенников. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере», максимальное наказание за данное преступление составляет десять лет лишения свободы.

Ранее телефонные мошенники обманом похитили у двух профессоров российских вузов 8,5 миллиона рублей. Аферисты представились сотрудниками Центробанка и заявили, что у них крадут средства на банковских счетах.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
Военкор заявил о невиданных по силе ударах по объектам ВСУ
Стало известно местонахождение Надежды Бабкиной
Доцент московского вуза отправил два миллиона рублей мошеннику
Футболист египетского клуба пропал на три недели после отказа выходить на замену
В Курской области из детского сада вынесли снаряд после обстрела ВСУ
Возросло число пострадавших при обстреле ВСУ приграничного российского региона
В Курганской области снята угроза населенным пунктам от природных пожаров
Тайвань подтвердил переговоры с США о поставках оружия на 500 миллионов долларов
Жена Прилепина высказалась о его состоянии после покушения
Следователи проверят информацию о растлении ребенка на борту самолета
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.