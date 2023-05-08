Россиянка с дочерью погибли из-за забытой на плите еды

В Подмосковье мать и ее дочь-подросток погибли из-за еды, оставленной на плите

Жительница Подмосковья и ее четырнадцатилетняя дочь погибли из-за забытой на плите еды. Об этом сообщается в Telegram-канале прокуратуры Московской области.

Инцидент произошел в Можайском городском округе. «Из-за длительногo нахoждения на плите прoдуктов питания прoизошло их вoзгорание», — объяснили в ведомстве. По данным прокуратуры, в квартире также находился девятилетний ребенок, он был госпитализирован в больницу с признаками отравления. В настоящее время правоохранители выясняют обстоятельства произошедшего.

Ранее житель Владивостока погиб из-за непотушенной сигареты. Прибывшие на место спасатели потушили огонь в квартире, однако мужчину, находившегося без сознания, спасти не удалось.