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04:40, 8 мая 2023Россия

Россиянка с дочерью погибли из-за забытой на плите еды

В Подмосковье мать и ее дочь-подросток погибли из-за еды, оставленной на плите

Фото: Sincerely Media / Unsplash

Жительница Подмосковья и ее четырнадцатилетняя дочь погибли из-за забытой на плите еды. Об этом сообщается в Telegram-канале прокуратуры Московской области.

Инцидент произошел в Можайском городском округе. «Из-за длительногo нахoждения на плите прoдуктов питания прoизошло их вoзгорание», — объяснили в ведомстве. По данным прокуратуры, в квартире также находился девятилетний ребенок, он был госпитализирован в больницу с признаками отравления. В настоящее время правоохранители выясняют обстоятельства произошедшего.

Ранее житель Владивостока погиб из-за непотушенной сигареты. Прибывшие на место спасатели потушили огонь в квартире, однако мужчину, находившегося без сознания, спасти не удалось.

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Марина Совина
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