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02:28, 8 мая 2023Мир

Во Франции амбиции Украины по контрнаступлению оценили поговоркой про мышь

Французский политик описал амбиции Киева по контрнаступлению поговоркой по гору и мышь

Фото: Vincenzo Circosta / Globallookpress.com

Лидер французской партии «Народный республиканский союз» и политический комментатор Франсуа Асселино оценил амбиции Украины по поводу планируемого контрнаступления. По его мнению, они не соответствуют действительности. Об этом он написал в своем аккаунте в Twitter.

Для оценки планов Киева политику понадобилась всего одна поговорка. «Неужели гора родит мышь?» — написал он. «Гора родила мышь» — это фразеологизм, описывающий ситуацию, в которой большие надежды и ожидания приводят к ничтожному результату.

Таким образом Асселино прокомментировал статью Washington Post, в которой говорится, что Киев боится не оправдать ожиданий Запада в связи с контрнаступлением.

Ранее Франсуа Асселино назвал антироссийские санкции Европейского союза (ЕС) нескончаемой шуткой, указав, что их регулярное введение демонстрирует неэффективность.

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Екатерина Подвигина
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