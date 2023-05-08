Обвиняемому в покушении на Захара Прилепина назвали возможное наказание

Юрист Айрапетов заявил, что обвиняемому в покушении на Прилепина может грозить пожизненное

Обвиняемому в покушении на писателя и политика Захара Прилепина может грозить наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» сообщил юрист, член палаты адвокатов города Москвы Артур Айрапетов.

«Учитывая то обстоятельство, что в результате совершенного преступления погиб человек, следствие будет вменять часть 3 статьи 205 УК РФ, которая предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы», — объяснил юрист.

Айрапетов добавил, что подобные преступления часто сопряжены с незаконным оборотом оружия. Поэтому следственные органы будут вменять обвиняемому еще и 222 статью УК РФ, которая предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до восьми лет.

«Учитывая тяжесть и общественную опасность метода совершенного преступления, суд может сложить наказания в том случае, если вина будет доказана. А нам известно, что обвиняемый уже признался в содеянном», — заключил собеседник «Ленты.ру».

8 мая суд в Нижегородской области арестовал обвиняемого в покушении на писателя Захара Прилепина Александра Пермякова. Поддержано ходатайство органов предварительного расследования об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца.

Известно, что Пермякова обвиняют по ст. 205 УК РФ («Террористический акт») и ст. 222 УК РФ («Незаконный оборот оружия»).

Взрыв автомобиля Audi Q7, в котором находились Прилепин и его водитель Александр Шубин, произошел 6 мая в Нижегородской области. В результате случившегося писатель был тяжело ранен, Шубин скончался.

Задержанный в тот же день Пермяков рассказал, что заложил взрывное устройство на дороге по пути следования автомобиля Прилепина, а затем дистанционно привел его в действие. Также задержанный утверждал, что был завербован спецслужбами Украины.

Сам Захар Прилепин сообщил, что получил перелом обеих ног. Он уточнил, что в момент взрыва находился за рулем, а погибший Шубин ехал на пассажирском сиденье.