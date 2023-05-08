Суд арестовал обвиняемого в покушении на Прилепина

Суд арестовал обвиняемого в покушении на писателя Прилепина Пермякова на два месяца

Суд в Нижегородской области арестовал обвиняемого в покушении на писателя Захара Прилепина Александра Пермякова. Об этом сообщается в Telegram-канале Генпрокуратуры.

Поддержано ходатайство органов предварительного расследования об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца.

Пермякова обвиняют по ст. 205 УК РФ («Террористический акт») и ст. 222 УК РФ («Незаконный оборот оружия»).

Взрыв машины, в которой находился Захар Прилепин, произошел 6 мая около деревни Пионерское. Писатель был тяжело ранен, его водитель Александр Шубин скончался.

Задержанный в тот же день Пермяков утверждал, что был завербован спецслужбами Украины.