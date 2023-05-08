Путин пригласил главу Туркмении в Москву на День Победы

Президент России Путин пригласил главу Туркмении Бердымухамедова в Москву на День Победы

Президент России Владимир Путин пригласил главу Туркмении Сердара Бердымухамедова в Москву на День Победы. Об этом сообщает газета «Нейтральный Туркменистан».

«Глава Российской Федерации пригласил своего туркменского коллегу принять участие в торжественных мероприятиях, посвященных празднованию 78-й годовщины Победы, которые планируется провести в Москве», — говорится в сообщении. В свою очередь, Бердымухамедов поблагодарил Путина за приглашение.

Отмечается, что в ходе телефонного разговора президенты поздравили друг друга с приближающимся праздником и пожелали «благополучия и процветания народам обеих стран».