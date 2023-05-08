Украину обвинили в сговоре с Молдавией с целью подвергнуть россиян террору

Политолог Иванников: Киев и Кишинев хотят ликвидировать ПМР и терроризировать россиян

Военный политолог, подполковник запаса Олег Иванников в разговоре с Ura.ru обвинил в сговоре власти Украины и Молдавии с целью ликвидировать непризнанную Приднестровскую Молдавскую Республику (ПМР) и подвергнуть проживающих там россиян террору.

«Украинские вооруженные силы вступили в сговор с руководством Кишинева и вынашивают планы ликвидации Приднестровской Молдавской Республики. Поэтому концентрируют там войска», — заявил он.

По словам эксперта, находящиеся там российские войска не смогут оказать должного сопротивления Вооруженным силам Украины (ВСУ), поскольку у них нет тяжелого вооружения и их численность составляет 1700 человек, а Вооруженных сил в Приднестровье — 7500. Иванников уточнил, что против жителей ПМР могут быть использованы танки Leopard.

Он также подчеркнул, что в республике проживает примерно 500 тысяч человек, половина из которых — россияне. Политолог отметил, что если Киев и Кишинев решаться реализовать свои планы, то гражданам РФ устроят настоящий террор. В связи с этим Иванников призвал готовиться к разного рода провокациям.

Ранее глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов рассказал, что ВСУ в рамках своего контрнаступления планируют предпринять попытку захватить Запорожскую атомную электростанцию.