Товарооборот России со странами Ближнего Востока и Северной Африки вырос на 83% за 5 лет

Товарооборот России со странами Ближнего Востока и Северной Африки вырос за пять лет на 83 процента — до 94,9 миллиарда долларов. Об этом заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников на Ежегодном инвестиционном форуме в Абу-Даби, передает ТАСС.

По его словам, Россия готова развивать партнерские отношения. «База для качественного роста различных форм партнерства уже создана», — подчеркнул министр.

Глава Минэкономразвития уточнил, что России для дальнейшего укрепления экономического сотрудничества со странами Ближнего Востока и Северной Африки необходимо создать независимую банковскую и финансовую инфраструктуру.

Решетников отметил, что освободившиеся ниши на российском рынке — это новые возможности для бизнеса. Развитие сотрудничества со странами Ближнего Востока и Северной Африки является одним из приоритетов внешнеэкономической политики России, резюмировал он.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва приветствует решение Лиги арабских государств (ЛАГ) о возврате Сирии в состав организации.