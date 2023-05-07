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22:31, 7 мая 2023Россия

Россия поприветствовала решение о возврате Сирии в состав ЛАГ

Захарова заявила, что Россия приветствует решение о возврате Сирии в состав ЛАГ

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва приветствует решение Лиги арабских государств (ЛАГ) о возврате Сирии в состав организации. Ее слова приводятся на сайте ведомства.

«В Москве приветствуют данный долгожданный шаг, который стал логичным результатом набравшего динамику процесса возвращения Сирии в "арабскую семью"», — заявила она.

Дипломат выразила уверенность в том, что данный шаг поможет снизить напряженность на Ближнем Востоке и преодолеть последствия сирийского кризиса.

Ранее министры иностранных дел Саудовской Аравии, Бахрейна, Катара, Кувейта, Омана и ОАЭ в ходе консультаций по членству Сирии в ЛАГ в Джидде призвали Дамаск к возвращению в «арабское лоно».

В 2011-м Сирию исключили из ЛАГ до тех пор, пока правительство президента страны Башара Асада «не обеспечит защиту сирийского гражданского населения». Тогда же закрылось большинство арабских посольств в Дамаске.

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Марина Совина
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